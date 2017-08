U veoma zanimljivom meču 2. kola italijanske Serije A, Juventus je nakon velikog preokreta savladao Genou sa 2:4.

Foto: 24sata.info

Utakmica je katastrofalno počela za Juve, jer je već u 19 sekundi Chiellini u pokušaju da izbaci loptu pogodio Pjanića, a ona se od bh. reprezentativca odbila u mrežu Buffona. Ni to nije bilo sve, jer je u 7. minuti dosuđen penal za domaće i to nakon pregleda video snimka, a Galabinov je udvostručio prednost Đenovljana.



Nakon početnog šoka, Stara dana je ipak brzo uzvratila. Pjanić je u 14. minuti odigrao povratnu loptu za Dybalu, a Argentinac je lijepo pogodio za 2:1. Juventus je nakon toga napadao, stvorio nekoliko dobrih šansi, a do izjednačenja su stigli u sudijskoj nadoknadi prvog dijela.



Ponovo je sudija Banti morao “zatražiti” pomoć video tehnologije, a nakon igranja rukom Lazovića, opravdano je pokazao na bijelu tačku. Siguran realizator bio je Dybala za 2:2.



Juve je nastavio sa boljom igrom i u nastavku, a do potpunog preokreta stigao je u 62. minuti. Mandžukić je izvanredno proigrao Cuadrada, a Kolumbijac je majstorski matirao Perina za 2:3.



Do kraja je bilo nekoliko dorbih šansi na obje strane, a u 91. minuti fenomenalni Dybala je prelijepim golom stigao do hat-tricka za konačnih 2:4. Miralem Pjanić je igrao do 81. minute.







