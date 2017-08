Manchester United je stigao do treće prvenstvene pobjede i zadržao je maksimalan učinak, nakon što je na Old Traffordu savladao Leicester sa 2:0.

Crveni đavoli su u prvom dijeliu propustili nekoliko dobrih šansi, ali mreže su mirovale, da bi u 52. minuti Lukaku promašio jedanaesterac.







Ipak, ni to nije pokolebalo ekipu Josea Mourinha koja je do kraja meča uspjela stići do punog plijena.



Prvo je Rashford u 70. minuti nakon kornera pogodio za 1:0, a osam minuta prije kraja Fellaini je vrlo sretnim golom ovjerio trijumf domaćih.







