Pucanj u Zdravka Mamića pucanj je u sve nas, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić koji je najavio kvalitetnu igru hrvatske reprezentacije i zajednička očekivanja za tri boda u prvoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Kosova, a nakon toga i protiv Turske.

Izbornik reprezentacije Hrvatske Ante Čačić je istaknuo kako hrvatska reprezentacija i dalje drži čelnu poziciju te ima najbolju gol razliku u svojoj skupini.



"Držim da imamo dovoljno snage i kvalitete i da će naša reprezentacija u sljedećih 45 dana učiniti sve da u te četiri utakmice prezentira svoju kvalitetu na jedan dobar i učinkovit način koji će nas sve učiniti sretne i zadovoljne", kazao je Čačić.



Listu igrača koji će igrati u kvalifikacijama izbornik je objavio prije dva tjedna. Istaknuo je kako je pozvao dodatnog napadača Ivana Santinija zato što ga je Nikola Kalinić izvijestio kako nije u najboljoj formi zbog nedavnog prelaska u novi klub, talijanski Milan, te njegovog smanjenog kontinuiteta u radu.



Stoga Kalinić nije u konkurenciji za ovotjednu utakmicu protiv Kosova, izjavio je izbornik.



"Luka Modrić je naš kapetan, to je najbolji svjetski igrač vezne linije. On je dika i ponos hrvatskog roda, čovjek koji na najvišem nivou prezentira našu domovinu sa jednim velikim entuzijazmom. Nikad mu ne bi palo na pamet da ostavi hrvatsku reprezentaciju", kazao je Čačić.



Čačić je izvijestio kako je razgovarao i sa bivšim hrvatskim kapetanom Darijom Srnom te mu poručio kako bi bilo dobro da bude sa hrvatskom reprezentacijom, s obzirom da njegovu poziciju na terenu preuzima sam Šime Vrsaljko, no Srna je kazao kako ostaje pri svojoj odluci od prije godinu dana.



Nakon hrvatske pobjede nad Kosovom 6:0, Čačić je najavio sasvim novu utakmicu i novu igru.



"Mislim da je ovo jedna nova utakmica i moramo se na taj način i pripremiti za nju, učiniti sve da budemo na svom nivou, a onda i očekivati da će kvaliteta biti dostatna da dođemo do željena tri boda", kazao je Čačić i dodao:



"Mislim da ćemo o Turskoj razgovarati poslije Kosova. Sigurno je da ćemo kroz ovih pet treninga do Kosova neke stvari provlačiti kroz treninge, a koje će nam biti korisne za utakmicu u utorak protiv Turaka".



Naglasio je kako je emocionalno i fizičko stanje igrača koji dolaze iz različitih klubova važno za igru reprezentacije te kako je reprezentacija za njih "veliki motiv i podržaj".



Čačić je komentirao i nedavni oružani napad na Zdravka Mamića kod Tomislavgrada:



"To je pucanj u sve nas ako hoćete, bez obzira radili vi u nogometu ili ne. Ako ulica uzima pravdu u svoje ruke, onda smo svi mi u velikoj banani."



Poručio je kako to nije tema samo za sve one koji rade u hrvatskom nogometu, nego i tema za cijelo hrvatsko društvo.



Hrvatska nogometna reprezentacija u okviru europskih kvalifikacija za FIFA svjetsko prvenstvo, koje će se naredne godine igrati u Rusiji, 2. rujna u Zagrebu igra utakmicu protiv Kosova, a 5. rujna utakmicu protiv reprezentacije Turske u Eskišehiru.



Karte za utakmicu protiv Kosova od danas su u prodaji i na stadionu Maksimir, a putem interneta dostupne su već tjedan dana. Cijene karata su 50, 100 i 150 kuna.





