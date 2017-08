Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine okupljaju se u Nikoziji, gdje će u četvrtak protiv Kipra odigrati utakmicu sedmog kola grupe ”H” kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018”.

Foto: AA

Čarter letom iz Sarajeva do Larnace doputovala su samo dva igrača, napadač Rome i bh. kapiten Edin Džeko, te Kenan Pirić, golman mostarskog Zrinjskog.



Odmah po dolasku na aerodrom vedetu svjetskog fudbala prepoznali su brojni Kiprani, a dok je čekao pasošku kontrolu Džeko je usrećio dječaka kojem se potpisao na dres BiH sa svojim imenom.



Osim Džeke i Pirića u avionu iz Sarajeva bila je brojna delegacija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH) predvođena potpredsjednikom Ivanom Beusom i generalnim sekretarom Jasminom Bakovićem, te oko 60 navijača, uglavnom nešto poznatijih poslovnih ljudi sa porodicama.



Reprezentativci BiH po okupljanju u Nikoziji večeras će odraditi i prvi trening čime će zvanično početi pripreme za susret sa Kiprom. Prema riječima Dragana Perića, pomoćnika selektora Mehmeda Baždravića u stručnom štabu očekuju da najkasnije do sutra ujutro na okupljanju se pojavi svih 24 pozvana fudbalera.



Planirano je da do utakmice u četvrtak, 31. avgusta, bh. reprezentativci odrade ukupno četiri treninga, od čega dva sutra i još jedan oficijelni u srijedu.



Utakmica Kipar – BiH igrat će se na GSP Areni u četvrtak od 20.45 sati po srednjeevropskom vremenu, odnosno 21.45 po lokalnom.



Tri dana kasnije BiH će u nastojanju da se plasira u baraž ili direktno na Mundijal biti gost autsajdera Gibraltara u portugalskom gradu Faro.



Poslije šest odigranih kola u grupi ”H” prva je Belgija sa 16 bodova. Slijede Grčka sa 12 bodova, BiH 11, Kipar 7, Estonija 4, Gibraltar 0.





