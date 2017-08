Francuski 20-godišnji napadač Ousmane Dembele u ponedjeljak je postao najskuplje plaćeni fudbaler u historiji Barcelone, nakon što je kompletirao prijelaz iz Borussije Dortmund te potpisao petogodišnji ugovor s katalonskim klubom, a potom je i predstavljen pred oko 17.000 Barceloninih navijača okupljenih na Camp Nou stadionu.

Barcelona je pristala ispuniti odštetni zahtjev Borussije u kojem je sadržan fiksni dio iznosa od 105 miliona eura, ali i dodatni bonusi s kojima bi odšteta mogla narasti do čak 150 miliona. Radi se u najskupljem prijelazu iz nekog kluba u Barcelonu i drugog najskupljeg u historiji fudbala, nakon što je PSG pristao platiti 222 miliona eura za Neymarov ovoljetni transfer iz Barcelone.



Dembele je prošlog ljeta stigao u Dortmund iz Rennesa za koju je u 26 prvenstvenih utakmica postigao 12 pogodaka, dok je za Borussiju nastupio u 32 bundesligaška ogleda te zabio šest golova.



Kako joj se ne bi ponovio slučaj Neymar, Barcelona je u Dembeleov ugovor ugradila zaštitnu transfernu klauzulu, procijenivši vrijednost mladog Francuza na čak 400 miliona eura.



"Vrlo sam sretan što sam ovdje. Sanjao sam o dolasku u Barcelonu i sad mi se taj san ostvario. Ovo je najbolji klub na svijetu s najboljim svjetskim igračima", izjavio je Dembele nakon što je u društvu Barcelonina predsjednika Josepa Marije Bertomeua stavio potpis na ugovor koji ga s Barcelonom veže do ljeta 2022. godine.



Barcelona je ovog ljeta već i ranije pokušala dovesti Dembelea, ali je njihovu prvu ponudu Borussia odbila navodeći kako ona "nije u skladu s iznimnom nogometnom i dodanom vrijednošću igrača u sadašnjim okolnostima koje vladaju na europskom fudbalskom tržištu".



Za razliku od Liverpoola, koji je triput odbio Barcelonine ponude za Philippea Coutinha, za kojega su Katalonci bili spremni platiti odštetu od 125 miliona eura, Nijemci su popustili kod drugog pokušaja i učinili Dembelea Barceloninim najskupljim pojačanjem.



Do sada je službeni rekorder bio Luis Suarez, koji je 2014. godine iz Liverpoola stigao za 81 milion eura.



Neslužbeno, operacija dovođenja Neymara iz Santosa je Barcelonin najskuplji transfer, koji prema izjavama predsjednika Bertomeua koštao oko 100 miliona eura. Službeno je, pak, obznanjeno kako je Barcelona za Neymarov dolazak platila oko 52,5 miliona eura.



Dembele će u Barceloni nositi dres s broj 11, kojeg je do odlaska u PSG nosio baš Neymar Jr.

