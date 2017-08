Ovdje je prije svega najbitniji naš pristup ka igri. Iz iskustva znamo da je Kipar opasna ekipa koja se mora poštovati i respektovati. No, kako sam rekao ako naš pristup bude pravi neće biti nikakvih problema protiv Kipra, istakao je Vedad Ibišević, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Vedad Ibišević / 24sata.info

Naglašava, ”kvalitet individualni i ekipni imamo”.



”Ponovit ću još jednom, najbitniji je pristup, to jeste da utakmicu odigramo dobro kao ekipa”, poručio je u Nikoziji u razgovoru sa reporterom Anadolu Agency (AA) Ibišević.



Poslije šest odigranih kola u grupi ”H” kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018” Belgija je prva sa 16 bodova, četiri više od Grčke i pet u odnosu na BiH, dok je Kipar sakupio sedam, Estonija četiri. Gibraltar je bez bodova. Iako se, kaže, ne voli baviti kalkulacijama vjeruje da BiH, poslije nastupa u Brazilu 2014., dva puta zaredom može igrati na Mundijalu.



”Nisam baš najbolji što se tiče matematičkih proračuna. Svaku utakmicu moramo igrati za sebe i pokušati osvojiti maksimalan broj bodova. To kako će drugi odigrati vidjet ćemo. Moramo vjerovati u sebe do kraja, jer ako ne budemo vjerovali to nema nikakvog smisla”, smatra Ibišević.



Sa njemačkom Herthom u ovoj sezoni igrat će na tri fronta. Tim iz Berlina ima značajne ambicije u UEFA Evropa ligi, šampionatu i Kupu Njemačke.



”Počela je sezona i u Njemačkoj s tim da igramo i Evropa ligu. Očekujemo nezgodniju sezonu nego što su bile prethodne dvije. U Bundesligi želimo biti u top 10. Cilj je da osiguramo sredinu tabele, ali i da prođemo grupnu fazu Evropa lige. To je realno”, rekao je Ibišević.



Nakon jutrošnje video analize protivnika, reprezentativci BiH večeras će u Nikoziji obaviti drugi od ukupno tri treninga do meča sa Kipranima, zakazanog za četvrtak, 31. avgusta, od 21.45 sati po lokalnom, odnosno 20.45 po srednjeevropskom vremenu.





