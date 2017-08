Nogometaš Celtica Jozo Šimunović, na poziv selektora Mehmeda Baždarevića, odlučio je da nastupa za selekciju Bosne i Hercegovine, mada je već nosio dres mlađih reprezentacija Hrvatske.

Šimunović se već dva dana s ekipom priprema za meč kvalifikacija protiv Kipra, a defanzivac je zadovoljan načinom na koji je prihvaćen u reprezentaciju.



- Sve je odlično. Dečki su me iznenadili, jako su pozitivni dobro su me prihvatili i veoma se radujem što sam ovdje i što mogu biti dio reprezentacije. Poziv Baždarevića u reprezentaciju mi znači dosta, to je privilegija ali i veliki izazov. Ponovo sam aktivan u reprezentativnim pauzama a nadam se da ću i pomoći ekipi u ovim kvalifikacijama - rekao je Šimunović u izjavi za portal Nogometnog saveza BiH.



Naglasio je da je odlučio igrati za BiH, iako je odluka bila teška, jer njegovi roditelji su iz BiH, ali on je rođen u Zagrebu.



- Hrvatska je moja domovina, a Bosna moja djedovina. Jednostavno emocije su bile podijeljene i nakon što sam sjeo i razgovarao sa svojom obitelji odlučio sam igrati za Bosnu i Hercegovinu. To je moja definitivna odluka, zaista se radujem i jedva čekam predstojeće utakmice - rekao je igrač Celtica.



Nada se da je reprezentacija njegovim dolaskom dobila na kvaliteti, te da će ubrzo dobiti priliku da se dokaže.



- Ja se isto nadam da je reprezentacija mojim dolaskom dobila na kvaliteti, ali vidjećemo treba ići dan po dan. Vjerujem da mogu pomoći i želim to svima pokazati, sad na ovom okupljanju ili sljedećem, samo želim biti dio ove reprezentacije i moja šansa će sigurno doći - zaključio je Šimunović.



