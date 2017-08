Nogometna reprezentacija BiH u četvrtat navečer u Nikoziji igra utakmicu protiv Kipra u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a tim povodom je večeras održana konferencija za medije na kojoj su se novinarima obratili selektor Zmajeva Mehmed Baždarević i reprezentativac Ognjen Vranješ.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

Kiprani su nedavno promijenili selektora, ali Baždarević smatra da to nije važno. On razmišlja samo o svojoj ekipi i fokusiran je na dobar rezultat.



"Mislim da to nema nikakve veze s našom utakmicom, oni su željeli promijeniti selektora i stvarati ekipu za budućnost. Kiprani su to planirali već ranije. Mi se moramo spremiti, igramo protiv ekipe koju respektujemo, pa se nadamo dobroj igri i dobrom rezultatu. Protivnik jeste kvalitetan, stvari se neće rješavati brzo. Bit će važno znati kada napasti, a kada se braniti. Utakmicu moramo odigrati disciplinovano, angažovano i s puno želje, jer znamo šta nam ona znači. Kvalitet imamo, ali ga moramo pokazati u četvrtak", izjavio je Baždarević.



Svi igrači su zdravi i spremni, osim Kenana Kodre koji ima problema sa zglobom.



"Stanje u ekipi je dobro, to nam daje optimizam. Bilo je više umora nego povreda, osim Kodre koji je osjetio jak bol u zglobu. Uskoro ćemo odlučiti da li će trenirati i da li će biti u kombinaciji. Važno je da imamo 22 spremnih momaka za ostvarenje rezultata koji svi očekujemo", rekao je selektor.



Potom se novinarima obratio i Vranješ, koji je optimističan.



"Tokom ova dva dana sam trenirao individualno, slabijim intenzitetom. Imao sam gušći raspored u Evropi, u nedjelju sam kasno igrao utakmicu, pa sam morao i na put. U razgovoru sa selektorom je odlučeno da radim individualno, ali ću se večeras priključiti saigračima na treningu. Što se tiče utakmice, svjesni smo šta nam utakmica s Kiprom znači. Maksimalno smo spremni i koncentrisani, pobjedom mnogo toga rješavamo. Kiprani neće imati veći motiv, naš cilj se zna, spremamo se za Rusiju i gledamo u tom pravcu", kazao je Vranješ.



Kipar i BiH igraju u četvrtak od 20:45 sati.





(Klix.ba)