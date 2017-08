Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević kazao je uoči današnje utakmice između BiH i Kipra, koja se igra u okviru kvalifikacija za SP u Rusiji 2018. godine, da poštuje protivnika ali se nada dobrom rezultatu.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

Kiparske novinare je zanimalo šta Baždarević misli o smjeni trenera u njihovoj selekciji, na šta je bh. selektor odgovorio da promjena nema veze s utakmicom koju igra BiH.



- Jednostavno su željeli promjene i da stvore tim za budućnost. To za nas ne mijenja stvari. Moramo maksimalno da se spremimo, jer igramo protiv ekipe koju respektujemo. Imamo svoje kvalitete i nadamo se dobrom rezultatu - kazao je selektor.



Dodao je da je Kipar kvalitetan protivnik.



- To je utakmica u kojoj se stvari neće riješiti brzo i trebamo znati kada da napadnemo, ali i da se branimo ako bude potrebe. Moramo odigrati jednu kompletnu utakmicu, agresivno, angažovano i sa puno želje. Kvalitet imamo i na nama je da to sve pokažemo - istakao je Baždarević.



Selektor o pripremama i zdravstvenom biltenu kaže da je atmosfera dobra i radna što daje još više optimizma.



- Kodro se žalio na povredu zgloba, ali ćemo vidjeti da li će moći da nastupi. Ostali igrači su spremni da ostvarimo rezultat koji priželjkujemo - poručio je, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



Utakmica BiH - Kipar na programu je danas u 20.45 sati.



(FENA)