Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u petak odigrati susret kvalifikacija za EP 2019. godine protiv selekcije Rumunije, a igrači i stručni štab očekuju dobar rezultat.

Foto: AA

Selektor Vinko Marinović rekao je na zvaničnoj konferenciji za medije kako se svi nadaju pozitivnom rezultatu protiv Rumunije te da su igrači zajedno sa stručnim štabom radili vrijedno na pripremama, javlja Anadolu Agency (AA).



Marinović je rekao kako rumunska selekcija ima kvalitetne igrače, ali da uz dobru igru domaća selekcija može odgovoriti svim izazovima.



„Rumuniju smo gledali, odirali su jednu utakmicu i jednu prijateljsku utakmicu u martu. Ono što smo mogli izvući je da su igrali većinom mlađi igrači, koje smo mi pratili, imaju zavidnu minutažu u svojim klubovima, igrali su čak i kvalifikacije, te su to igrači koji zaslužuju da igraju u ekipi. Vidjeli smo određene stvari, ali neke i nismo mogli vidjeti. Vidjeli smo igru prema naprijed, tehnički su jaka ekipa, imaju izuzetno kvalitetne pojedince, pogotovo u situaciji jedan na jedan. Imaju i igrača u špicu, koji je kvalitetan igrač, na kojeg moramo obratiti maksimalnu pažnju. Nažalost, imamo dva povrijeđena igrača koji su bili standardni, tražimo da nađemo zamjenu i pokušali smo za kratko vrijeme da to uradimo. Mislim da će igrači odraditi sve svoje zadatke kvalitetno i odigrati dobru utakmicu. Mislim da ćemo imati podršku, da zajedno sa navijačima i odnosom naših igrača na terenu damo i mogućnost da nas navijači podignu, da zajedno pokušamo odigrati kvalitetnu utakmicu, da dođemo do pozitivnog rezultata protiv selekcije koja je malo drugačija od selekcije Švicarske. Ali uz igru koju smo imali u većem dijelu utakmice protiv Švicarske, siguran sam da možemo ostvariti kvalitetan rezultat“, rekao je Marinović.



Amer Gojak , reprezentativac BiH jr rekao kako očekuje da će svi igrači dati svoj maksimum na sutrašnjem susretu.



„Očekujem da pobijedimo, analizirali smo protivnika, znamo njihove mane i pozitivne strane, i iskoristit ćemo mane da dođemo do pozitivnog rezultata. Od nas očekujem da damo svoj maksimum sutra. Spreman sam preuzeti odgovornost i sve što selektor bude tražio ja ću ispuniti, igram srcem i sutrašnji susret moramo pobijediti. Mislim da su mane Rumuna dva štopera, to moramo iskoristiti", rekao je.



Kerim Memija je rekao kako je poznanstvo igrača jedna od prednosti bh. tima.



„Što se utakmice tiče, mislim da smo se poprilično dobro pripremili za utakmicu. Skautirali smo, pripremili smo se, mislim da smo spremni i da se možemo nadati pozitivnom rezultatu, ako ispoštujemo sve dogovore koje smo dogovorili sa selektorom. Imamo dobrih igrača koji igraju u jakim ligama, ali i igrača koji igraju u našoj ligi, pa se poznajemo i mislim da je to neko poznanstvo jedna od naših prednosti. Publika daje krila svakoj ekipi i pozivam sve koji mogu da dođu i da nas podrže“ rekao je Memija.



Susret BiH – Rumunija igra se 1. septembra u Trening centru N/FSBiH sa početkom u 17:00 sati. Na tabeli je trenutno prva Švicarska sa tri boda, Bosna i Hercegovina na drugom mjestu sa istim brojem bodova kao i treća Rumunija, dok su Lihtenštajn, Portugal i Vels trenutno bez bodova.



Bh. mladi reprezentativci odradili su posljednji zvanični trening pred susret sa Rumunijom, koji je bio za predstavnike medija bio otvoren prvih 10 minuta, dok je selekcija Rumunije otkazala svoju konferenciju za medije.





(AA)