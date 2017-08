Nekadašnji reprezentativac BiH Sejad Salihović (32) mogao bi ponovo zaigrati za Hoffenheim u Bundesligi, piše njemački Bild.

Foto: 24sata.info

Salihović se priključio treninzima druge ekipe Hoffenheima u augustu u namjeri da oživi svoju karijeru nakon što se oporavio od povrede koju je zadobio dok je bio član švicarskog St. Gallena.



Danas je odigrao prijateljsku utakmicu u kojoj je Hoffenheim pobijedio Friedrichshagener SV rezultatom 18:0. Bio je u startnoj postavi te je postigao četiri pogotka. Prvo je u 14. minuti pogodio iz penala za 4:0, a onda je šest minuta kasnije postigao pogodak za 5:0. Do kraja prvog poluvremena se još jednom upisao na listu strijelaca i to u 44. minuti kada je svojim golom povisio vodstvo Hoffenheima na 11:0.



U drugom poluvremenu jeSejad još jednom pogodio mrežu Friedrichshagenera, bilo je to u 62. minuti za 14:0. Njegov tim je utakmicu završio visokom pobjedom rezultatom 18:0.



Da li je Sejad zadovoljio kriterije trenera nekadašnjeg kluba te da li će dobiti ugovor, saznat ćemo uskoro.

(klix)