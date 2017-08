Najbolji napadač francuskog prvaka Monaca posuđen je njegovom najvećem suparniku u francuskom prvenstvu PSG-u, objavila su u četvrtak oba kluba, samo nekoliko sati prije završetka ljetnog prijelaznog roka.

Foto: 24sata.info

"Paris Saint-Germain je oduševljen što može objaviti dolazaka Kylian Mbappea. Francuski napadač došao je na posudbu iz Monaca do 30. lipnja 2018. godine", stoji u priopćenju iz pariškog kluba koji je ovog ljeta već platio rekordnih 222 milijuna eura odštete za dovođenje Brazilca Neymara Jr. iz Barcelone.



No, u nastavku priopćenja Parižani su otkrili da je jednogodišnja posudba samo krinka za prijelaz Mbappea.



"Ugovor o posudbi uključuje i mogućnost da Paris Saint-Germain, kad aktivira tu opciju, veže igrača do 30. lipnja 2022."

(FENA)