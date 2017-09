Mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Trening kampu NS/FS BiH u Zenici od selekcije Rumunije rezultatom 1:3, u utakmici 3. kola Grupe 8 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Foto: NSBiH

Zmajići su odlučno i dobro ušli u meč, a već u 4. minuti Gojak je solidno šutirao iz slobodnog udarca sa 25 metara, ali lopta je otišla preko gola. Nedugo zatim i Čivić je iz dobre pozicije loše šutirao iz slobodnjaka, preko gola.



Moglo je biti opasno i u 17. minuti nakon prekida i ubačaja Menala, ali gosti su izbacili loptu iz kaznenog prostora. Konačno, dobra igra se isplatila pet minuta poslije. Nakon jedne dubinske lopte u 22. minuti, raspoloženi Demirović se sjajno izborio za prostor i ubacio je na peterac gdje je Nedelcu u želji da izbaci loptu ispred našeg igrača, zatresao vlastitu mrežu za 1:0.



I nakon vodećeg gola izveli smo nekoliko dobrih akcija, a onda je uslijedio hladan tuš. Rumuni su prvi konkretniji napad imali u 31. minuti, a nakon jednog udarca i odbrane Karačića, lopta se odbila do Puscasa kojem nije bilo teško da pogodi iz blizine za 1:1.



Ponovo je Gojak zatim pokušao iz slobodnog udarca, ali njegov dobar udarac opet je otišao preko gola. Nedelcu je u 36. minuti šutirao sa distance, ali Karačić je loptu izbacio u korner i na poluvrijeme se otišlo neriješnim rezultatom.



Nastavak je donio potpuno drugačiju sliku. Zmajići su igrali bezidejno, a Rumuni su od početka zagospodarili terenom i bili su opasniji rival.



Moglo je biti jako opasno pred našim golom u 52. minuti. Puscas je bio sam ispred Karačića iskosa sa desne strane, ali dobro je reagovao naš golman. Ipak, dvije minute poslije nakon dosuđenog slobodnog udarca sa 20 metara Coman je šutirao po sredini gola, Karačić nije najbolje reagovao i bio je to potpuni preokret rezultata.



Poslije toga smo jalovo napadali, a kada je Memija u 73. minuti zaradio drugi žuti karton i isključenje, jasno je bilo da smo pred porazom. Do kraja nismo uspjeli organizovati ozbiljniji napad sve do 90. minute kada je Peco odlično probio po desnoj strani i ubacio, Gojak je majstorski u padu šutirao, ali stativa je spasila Rumuniju.



Izabranici Vinka Marinovića bacili su sve karte u napad u sudijskoj nadoknadi, nakon čega je sijevnula kontra Rumuna u 95. minuti, a Man je trećim golom uspio ovjeriti pobjedu gostiju za konačnih 1:3.



BiH - Rumunija 1:3 (U-21) [Golovi] by watch-it-now



(SCsport)