Izbornik reprezentacije Kosova Albert Bunjaku sa dvojicom reprezentativaca uoči sutrašnje kvalifikacijske utakmice protiv reprezentacije Hrvatske koja će se igrati na Maksimiru je najavio kako će Kosovo sutra dati sve od sebe, unatoč visokoj reputaciji Hrvatske, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Trener Bunjaku je izjavio kako je za Kosovo ova sedma utakmica, koju igraju protiv Hrvatske, ujedno i najteža.



Istaknuo je kako je Kosovo napredovalo kao nova nacionalna momčad koja po prvi puta sudjeluje na ovako velikom međunarodnom natjecanju kao što su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018.



"Naš je cilj stvoriti nacionalnu momčad, pridobiti više iskustva i stvoriti uski tim igrača. Igrati protiv jedne od najboljih svjetskih momčadi je jedno posebno iskustvo za nas", kazao je Bunjaku i dodao:



"Mislim da će ovo biti utakmica koja će se razlikovati od one u Skadru jer se nalazimo u završnoj fazi kvalifikacija".



Bunjaku je najavio kako Kosovo za nekoliko dana igra sa Finskom, a Hrvatska sa Turskom te ocijenio kako su to odlučujuće utakmice u ovoj grupi.



"Kosovo je spremno suočiti se sa Hrvatskom ovdje na Maksimiru. Očekujemo i podršku naših navijača, znamo da je dio njih došao ovdje u Hrvatsku, a dio njih živi ovdje", poručio je Bunjaku unatoč činjenici da Kosovo ima svega šest zajedničkih utakmica i 18 treninga od listopada prošle godine.



Preveliku kvalitetu velikog broja igrača u hrvatskoj reprezentaciji Bunjaku je ocijenio svojevrsnim hrvatskim nedostatkom.



Reprezentativac Kosova Amir Rahmani ocijenio je Hrvatsku jednim od najboljih nogometnih timova kojem je sutra, rekao je, potrebna pobjeda za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.



Veljan Berisha također je Hrvatsku ocijenio nogometnom velesilom, no poručio je kako je Kosovo tijekom treninga bilo dobro raspoloženo te najavio kako će sutra biti spremni na sve.



Berisha je istaknuo kako hrvatski reprezentativci jako dugo igraju skupa te kako su uigrana momčad, za što će Kosovu još trebati vremena.



Utakmica na Maksimiru igra se okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se igra u Rusiji 2018. godine.



