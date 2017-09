Belgijanski reprezentativac i novi član engleskog Manchester Uniteda Romelo Lukako izjavio je kako se ne boji konkurencije po pitanju Zlatana Ibrahimovića, javlja Anadolu Agency (AA).

Romelo Lukako / 24sata.info

Da je vodstvo Manchester Uniteda napravilo pravi korak dovođenjem Lukakua na Old Trafford, Belgijanac je potvrdio hat-trickom u kvalifikacionom susretu za Svjetsko prvenstvo, protiv Gibraltara.



Zlatan Ibrahimović je iza sebe ostavio uspješnu sezonu u Unitedu, a nakon oporavka zbog povrede koljena vraća se među "crvene đavole". No, Lukaku kaže kako se ne boji konkurencije kada je u pitanju Šveđanin bosanskog porijekla.



"On će donijeti mnoge kvalitete cijeloj ekipi, pomoći ce u postizanju golova, te u konačnici osvajanju titule. Rekao sam Zlatanu da ga čekamo i da nam je potreban njegov karakter", istakao je Lukaku, prenosi britanski "Express".



Lukaku je dodao kako konkurencija može doprinijeti samo Manchester Unitedu.



(AA)