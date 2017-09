Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Gibraltaru se sprema za sutrašnji duel protiv domaće reprezentacije u osmom kolu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

Selektor BiH Mehmed Baždarević je u razgovoru za Klix.ba prenio kako je raspoloženje naših reprezentativaca nakon poraza na Kipru (3:2). Baždarević kaže kako se utisci sa utakmice u Nikoziji još nisu slegli ni kod njega, ali ni kod igrača.



"To su stvari koje se neće sleći cijelog života, a kamoli za dva dana. Teško su te stvari prihvatljive i shvatljive. Ali pošto mi sve znamo, ne brinem se ja, za analize će se pobrinuti mediji. Teško nam je, igrači su pogođeni. Nismo mogli shvatiti zbog čega nije bilo više "krvi". Pobjeda je bila jako blizu, ali noge su našim igračima postale teške. To je sad prošlo, život teče dalje. Poraza će biti, a nadam se ne puno takvih i da će, naravno, biti više pobjeda za našu reprezentaciju", kaže Baždarević.



Zmajevi su jutros trenirali i spremaju se za duel protiv Gibraltara u kojem je naša selekcija apsolutni favorit.



"Jutros smo trenirali i izanalizirali greške protiv Kipra. Igrači su svjesni svoje odgovornosti, oni su najodgovorniji za sve to, ali mi to dijelimo jer smo svi jedna ekipa. Želim da pokažu i sebi i svima da je to bio samo jedan loš dan jer oni vrijede puno više i kao ljudi i kao igrači", kaže Baždarević koji se našao na udaru kritika bh. javnosti.



"Javnost ima pravo da poziva na smjenjivanje, a mi imamo pravo da kažemo ono šta mislimo. Mojih 35 godina iskustva mi daje za pravo da dajem svoje mišljenje, a oni svoje. Nama je najteže i shvatiti i objasniti šta se desilo. Prevelika želja je učinila svoje. Znamo da je to što smo napravili vrlo loše, ali niko nije namjerno učinio ništa loše", govori Bažradević.



Miralem Pjanić zbog kartona neće igrati, a svi igrači koji su doputovali u Gibraltar su u konkurenciji za susret.



"Kodro je normalno trenirao jutros. Igrači su umorni i fizički i psihički, ali oni to moraju prevazići i odigrati što bolje sutra i pobijediti. Nadamo se da ćemo ostati u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo", kaže Baždarević u razgovoru za Klix.ba.



Susret Gibraltar - BiH igra se sutra s početkom u 20:45 sati.



(Klix.ba)