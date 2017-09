Večeras je odigrano još sedam utakmica evropskog dijela kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji, a važan korak ka plasmanu napravili su Njemačka, Poljska i Engleska.

Foto: Agencije

U grupi C Njemačka je očekivano bila bolja od Norveške vrlo ubjedljivim rezultatom 6:0. Iako je Joachim Low kombinovao sastav, to se nije odrazilo na rezultatu i Elf je, više nego ubjedljivo, došao na korak od plasmana u Rusiju. Dva pogotka u pobjedi rezultatom 6:0 postigao je Timo Werner, a po jedan su dodali Mesut Ozil, Julian Draxler, Mario Gomez i Leon Goretzka.



Njemačka bi odavno bila na Mundijalu da fenomenalna Sjeverna Irska ne ruši postavljene ciljeve i najoptimističnijih navijača iz ove otočke zemlje. Irce je do čak 19. boda ove sezone dovela pobjeda nad Češkom rezultatom 2:0, a golove su u ranoj fazi utakmice postigli Johny Evans i Chirs Brunt. Tako su Irci osigurali, u najgorem slučaju, baraž na kraju kvalifikacija,.



Engleska je nakon preokreta bila bolja od Slovačke rezultatom 2:1, pa je tako Gordi Albionu potrebna još samo jedna pobjeda u naredna dva meča. Lobotka je doveo goste u vodstvo, ali je Dier izjednačio u 37. minuti.



Unitedova zvijezda, Marcus Rashford, postavio je konačan rezultat u 59. minuti i tako doveo Engleze na plus pet u odnosu na današnjeg rivala. U istoj grupi očekivano lagane pobjede zabilježili su Škoti nad Maltežanima (2:0) i Slovenci nad Litvancima (4:0).



Crna Gora i dalje živi svoj san! Večeras je na Gradskom stadionu u Podgorici pala Rumunija rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Stevan Jovetić glavom u 75. minuti. Tako su Crnogorci stigli Dansku na drugom mjestu grupe E sa istim brojem bodova i identičnom gol razlikom (18:7). Poljska je u istoj grupi napravila važan korak ka Mundijalu pobjedom nad Kazahstanom rezultatom 3:0. Milik, Glik i Lewandowski su se pobrinuli da Poljaci stignu na plus tri u odnosu na konkurente uoči dva posljednja meča u kvalifikacijama.





(SCsport)