Mlada reprezentacija Crne Gore remizirala je danas protiv selekcije Bosne i Hercegovine, u prijateljskom meču odigranom u Nikšiću. Nakon 90. minuta zanimljive borbe, utakmica je završena rezultatom 1:1.

Foto: AA

U terminu kada se širom Evrope odigravaju kvalifikacione utakmice za odlazak na EP 2019, mlade reprezentacije Crne Gore i BiH odmjerile su snage u prijateljskom meču, koji je generalna roba pred nastavak kvalifikacija u oktobru.



Gosti iz BiH su bolje otvorili utakmicu, kontrolisali igru u prvih desetak minuta, ne dozvolivši protivniku da priđe golu. Ipak, u 11.minutu Crna Gora dolazi do prednosti. Lopta je nakon centaršuta došla do napadača domaćih Skenderovića, čiji šut brani Trkulja, ali se lopta ponovo odbila do Skenderovića, koji iz drugog pokušaja dovodi domaće u vodstvo od 1:0.



Gosti su brzo odgovorili i do izjednačenja stigli u 23. minutu, kada je loptu u mrežu golmana Murića smjestio Nikola Dujaković, fudbaler Krupe.



U drugom poluvremenu oba selektora su napravila veliki broj izmjena, pa je meč završen 1:1.

Crna Gora je posljednjih pet minuta utakmice igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio golman Murić.



Duel u Nikšiću iskorišten je kao generalna proba pred nastavak kvalifikacija za odlazak na EP 2019. Crna Gora će 5. oktobra gostovati Francuskoj u okviru grupe 9, dok će BiH 10. oktobra dočekati vršnjake iz Portugala, u okviru grupe 8.





(AA)