Derbi utakmica devetog kola grupe ”H” kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018” između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Belgije igrat će se 7. oktobra ove godine početkom u 18 sati, objavila je Evropska fudbalska asocijacija (UEFA).

Arhiv / 24sata.info

Na oficijelnom internet siteu kontinentalne fudbalske organizacije (uefa.com) ne navodi se na kojem će se stadionu igrati meč. Nakon inspekcije predstavnika UEFA-e po isteku roka za renoviranje stadiona ”Grbavica” bit će i ozvaničeno da li će se ”duel odluke za BiH” moći igrati u Sarajevu. No, kako sada stvari stoje i na osnovu tvrdnji iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH) zvanična objava mjesta odigravanja utakmice je formalnost, javlja Anadolu Agency (AA).



Poslije osam odigranih kola u grupi ”H” Belgija ima 22 boda i prva je evropska reprezentacija koja je osigurala nastup na predstojećem Mundijalu. Bosna i Hercegovina je druga sa 14 bodova, jednim više od Grčke sa kojom će u preostala dva kola voditi borbu za plasman u baraž za SP. Tri dana poslije ”sudara” sa super jakim Belgijancima BiH će biti gost Estonije u Tallinu. Prema gotovo svakoj računici i mogućem raspletu situacija u kvalifikacionim grupama izabranicima selektora Mehmeda Baždarevića za doigravanje za odlazak u Rusiju bit će potrebno svih šest bodova, pogotovo što će Grci 7. oktobra biti gosti ”braći” na Kipru, te 10. dana u narednom mjesecu ugostiti amatersku selekciju Gibraltara.



U nastojanjima da se domogne baraža za SP bh. nacionalnom timu šest bodova je potrebno i kako bi izbjegao da bude rezultatski najlošiji drugoplasirani tim u devet grupa evropske zone kvalifikacija.



Plasman u baraž za SP izborit će osam drugoplasiranih reprezentacija iz devet kvalifikacionih grupa pod okriljem UEFA-e. Prema trenutnom stanju na tabelama (dva kola uoči kraja takmičenja po grupama) u baraž bi se plasirali Švedska, Portugal, Sjeverna Irska, Crna Gora, Slovačka, Italija, BiH i Island.



Prve utakmice baraža za SP ”Rusija 2018” igrat će se od 9. do 11. novembra. Revanši su od 12. do 14. novembra ove godine.



(AA)