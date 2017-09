Dvije najveće zvijezde ljetnog prelaznog roka Brazilac Neymar i Francuz Kylian Mbappe odradili su prvi zajednički trening u dresu francuskog velikana Paris Saint-Germaina.

Foto: 24sata.info

Neymar je ovoga ljeta stigao u PSG za 222 miliona eura odštete iz Barcelone, dok je Mbappe došao iz Monaca za 180 milijuna eura. No, Mbappe je prvo stigao na posudbu kako bi klub ostao u okvirima finansijskog fair playa, ali brojni mediji nagađaju kako je pariški klub ipak prekršio pravila.



Ako je suditi prema prvom treningu Neymar i Mbappe će se dobro slagati. Obojica nisu skrivali oduševljenje što se nalaze u istoj ekipi. Sve vrijeme su se šalili i zabavljali neobazirući se na brojne novinare i fotoreportere.



“Veliko mi je zadovoljstvo pridružiti se jednom od najvećih klubova na svijetu. Bit ću okružen brojnim nogometnim velikanima. U maju sam mislio kako ću ostati u Monacu, no određeni događaji promijenili su moje planove. Nisam želio napuštati Francusku, a bilo mi je važno vratiti se u grad u kojem sam odrastao. Želim obilježiti historiju mog grada,” kazao je Mbappe koji je rođen u pariškom predgrađu Bondy.



Vodstvo PSG-a se nada kako će trio Neymar – Cavani – Mbappe odvesti pariški sastav na evropski tron.



Prvi zajednički nastup u novom dresu Neymar i Mbappe će imati u petak kada PSG gostuje u Metzu, a utorak slijedi otvaranje Lige prvaka u Glasgowu protiv Celtica.



“Presretan sam što ću igrati u istom sastavu s Neymarom. Svi znamo kakav je to majstor. Moj cilj je postići što više golova i pomoći Neymaru da osvoji Zlatnu loptu,” kazao je 18-godišnji francuski napadač.





(SCsport)