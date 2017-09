Trener West Hama, Slaven Bilić u kolumni koju je napisao za "Evening Standard" naveo je da se ne osjeća nimalo ugodno nakon tri uzastopna poraza na samom početku sezone, dodajući kako se on i njegovi igrači neće predati.

Slaven Bilić / 24sata.info

"Porazi nikada nisu ugodni, ali kada doživiš tri poraza uzastopno i to prije pauze zbog reprezentacije, to je još gore. Tri utakmice, nula bodova. Sve tri su bile na gostovanjima, ali ipak, to je loš početak," napisao je hrvatski trener.



Dodao je ipak kako se neće predati, te će pokušati ostvariti pobjede u narednim mečevima.



"Ne bacam ručnik, niti igrači. To je neprihvatljivo. Naporno ćemo raditi kako bismo to ispravili. Izgubili smo malo samopouzdanje, ali možemo se vratiti samo napornim radom i pobjedama", napisao je Bilić.



West Ham je u prva tri kola izgubio od Manchester Uniteda (0:4), Southamptona (2:3) i Newcastle Uniteda (0:3).



"Protiv Manchester Uniteda sam bio nezadovoljan, jer smo primili dva gola u posljednjim minutama, ali protiv Southamptona smo pokazali karakter kada smo se s igračem manje vratili od 0-2 do 2-2. Nažalost, izgubili smo nakon jedanaesterca u sudijskoj nadoknadi. Izgubiti na takav način je bilo veliko razočaranje. Ali nastup i igra protiv Newcastlea su bili neprihvatljivi", naveo je Bilić.



Poslije tri odigrana kola, lider Premier lige je Manchester United sa 9 bodova, a prate ga Liverpool sa 7, koliko imaju i Huddersfield, Manchester City i West Brom.



U dosadašnjem dijelu takmičenja, bez pobjeda su Bournemouth, Crystal Palace i West Ham, koji ujedno zauzimaju i tri posljednja mjesta na tabeli.





