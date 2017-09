Ako je neko sumnjao da Mbappe, Neymar i Cavani neće najbolje funkcionisati i da će im trebati vremena, ta dilema je nakon večerašnje utakmice Metza i PSG-a (1:5) vrlo jednostavno otklonjena.

Foto: Reuters

Strašan PSG-ov napad, u koji su šeici investirali 400 miliona eura i u kojem je debitirao Kylian Mbappe (18), pokazao da je mu je za uigravanje bilo dovoljno nekoliko treninga i da je samo nebo granica. Cavani dva gola, Mbappe gol i asistencija, Neymar gol i asistencija... Da je Metz igrao s 13 igrača ne bi ih vjerovatno zadržao, a s deset nije imao baš nikakve šanse, prenosi Index.



Pola sata izdržali su domaćini kad je Neymar fantastičnom loptom vanjskim "felšom" gurnuo u šansu Mbappea. No, od nekud se stvorio Cavani koji je "ukrao" Francuzu loptu i sam odlučio zabiti za 1:0. Nije se Mbappe, naravno, ljutio i nekoliko minuta kasnije je prekrasnom asistencijom našao upravo Cavanija, koji s pet metara glavom tuče u golmana.



Taman kad su se Parižani razmahali, Metz je neočekivano izjednačio, nakon kornera i gužve glavom je zabio Riviere. A da je u 46. minuti nakon katastrofalne greške Areole nije promašio prazan gol s par metara, možda bi se utakmica i zakomplicirala. No, Assou-Ekotto je u 56. minuti dobio prestrogi crveni karton zbog prekršaja na Mbappeu i bilo je jasno da domaćini neće moći obraniti bod.



Samo tri minute kasnije sjajni Mbappe tražio je Neymara visokom loptom, Metzova obrana ju je samo odbila, ali ravno na noge natrčalog Mbappea, koji s ruba šesnaesterca zabija za 2:1 i svoj prvi gol u dresu novog kluba. Bio mu je to prvi udarac na gol.



Do kraja je samo bilo pitanje koliko će gosti utrpati. Neymar je u 69. minuti krasnim udarcem s 20-ak metara pogodio za 3:1, a nesebični Mbappe je šest minuta kasnije asistirao Cavaniju za 4:1. Tri minute prije kraja Neymar je fantastičnom loptom našao Meuniera na drugoj stativi, on spušta Lucasu koji je ušao umjesto Cavanija i Brazilac uz pomoć stative uspijeva ugurati loptu u gol za konačnih 5:1.







Ligue 1, 5. kolo:



Metz - PSG 1:5 (Riviere 37' / Cavani 31', 75', Mbappe 59', Neymar 69', Lucas 87')







(24sata.info)