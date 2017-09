Manchester City je na svom Etihadu dočekao momčad Liverpool, a na kraju su domaći slavili pobjedu od 5:0.

Građani su preko Aguera u 26. minutu igre stigli do vodstva. Nakon toga su Redsi krenuli mnogo agilnije, međutim, u 37. minutu Mane je zaradio crveni karton i tako omoguđio Cityu da dođe do željene igre.



Nakon isključenja Manea ekipa iz Manchestera je svim snagama krenula prema naprijed, a to im se isplatilo u produžetku prvog poluvremena kada Gabriel Jesus pogađa za povećanje prednosti Citya na 2:0.



U drugom poluvremenu Građani su u potpunosti razbili Redse. Prvo je Gabriel Jesus svojim drugim pogotkom na meču u 53. minutu povećao prednost na 3:0. Da bi samo nekoliko minuta kasnije izašao, a umjesto njega je zaigrao Sane.



Sane je po ulasku pokazao da se radio o odličnom igraču, naime, on je u 77. minutu postigao pogodak za 4:0 u korist Citya, a u sudijskom produžetku utakmice je svojim drugim pogotkom na meču Cityu donio pobjedu od 5:0.



