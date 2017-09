Ekipa Lazia je na Olimpicu dočekala Milan i ostvarila pobjedu od 4:1.

Foto: Twitter

Lazio je do vodstva stigao u 38. minutu susreta kada je sa jedanaesterca pogodio Ciro Immobile.



Samo četiri minute kasnije nakon sjajne akcije, Senad Lulić je asistirao istom igraču koji svojim drugim pogotkom na meču donosi visoku prednost Nebeskoplavih u duelu sa Milanom.



U drugo poluvrijeme Lazio je krenuo još agilnije, a to im se isplatilo u 48. i 50. minutu, kada Immobile svojim trećim golom povisuje prednost, da bi Alberto svojim pogotkom donio visokih 4:0 u korist Lazia.



Milan je do kraja susreta preko Montoliva uspio postići utješni pogodak, te je susret završen sa 4:1 u korist Nebeskoplavih.







(SCsport)