Fudbalska reprezentacija Argentine pred početak priprema za Svjetsko prvenstvo u Rusiji ostala je bez prvog golmana Sergija Romera.

Jorge Sampaoli / 24sata.info

Romero, koji je drugi golman Manchester Uniteda, u ponedjeljak je bio na spisku od 23 igrača na koje argentinski selektor Jorge Sampaoli računa za Mundijal. Osim njega, tu su bili još Willy Caballero (Chelsea) i Franco Armani (River Plate). No, u utorak uvečer iz Fudbalskog saveza Argentine su preko društvenih mreža objavili da Romero zbog povrede koljena neće biti u konkurenciji za SP.



“Sergio Romero je danas pretrpio tešku blokadu u koljenu zbog čega će propustiti Svjetsko prvenstvo u Rusiji“, objavili su iz FS Argentine.



Izostanak Romera je veliki udarac za argentinsku selekciju, s obzirom na to da se radi o golmanu koji je branio svih 18 kvalifikacionih utakmica. Ove sezone u Unitedu je upisao deset nastupa. Iz FS Argentine nisu naveli ko će dobiti poziv umjesto iskusnog 31-godišnjeg golmana.



Romero je na golu Argentine stajao 94 puta, a tokom karijere branio je za Racing Club, AZ Alkmaar, Sampdoriju, Monaco i Manchester United.



Argentina će na Svjetskom prvenstvu, koje će se održati od 14. juna do 15. jula, igrati u grupi D sa reprezentacijama Hrvatske, Islanda i Nigerije.





(AA)