Harry Kane, napadač Tottenhama i novi kapiten fudbalske reprezentacije Engleske uvjeren je da njegov tim može osvojiti Svjetsko prvenstvo koje će se ovog ljeta igrati u Rusiji.

Harry Kane / 24sata.info

Prije nekoliko sedmica Kane je obaviješten da mu je selektor Gareth Southgate dao povjerenje da bude novi kapiten, što je i zvanično potvrđeno u utorak. Protekle sezone Kane je postigao 41 gol u svim takmičenjima za Tottenham, te još jednom potvrdio da se radi o vrhunskom napadaču.



“Nemoguće je ne sanjati o podizanju pehara Svjetskog prvenstva. To je najveće takmičenje na svijetu. Vjerujem da ga možemo osvojiti, svako to može. Ne mogu kazati nećemo uspjeti, jer možemo to uraditi“, istakao je Kane za britanske medije.



Dodao je da je njegov način razmišljanja pobjednički i da je takav u svemu što radi.



“I ostali reprezentativci žele da osvojimo Mundijal. Vrijedi se boriti za taj pehar. Siguran sam da smo svi sanjali o tome da ga podignemo, a pred nama je prilika da to napravimo. Nismo favoriti, ali pogledajte ovu klupsku sezonu. Niko nije mislio da će Liverpool doći do finala Lige šampiona. Prisjetite se Manchester Uniteda sa sir Alexom Fergusnom, imali su mlad tim a dominirali su Premier ligom godinama. To što smo mladi nije izgovor, to bi mogla biti dobra stvar. Vjerujem da možemo i to je ono što želimo da pokušamo i uradimo, sve drugo nije dovoljno dobro“, zaključio je Kane.



Engleska će na Svjetkom prvenstvo, koje će se održati od 14. juna do 15. jula, igrati u grupi “G“ sa reprezentacijama Belgije, Paname i Tunisa.





(AA)