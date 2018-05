Uprkos godinama, portugalski reprezentativac i petostruki osvajač Zlatne lopte Cristiano Ronaldo prilagodio je prehranu kako bi osigurao svoj ostanak u vrhu fudbala.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Iako ima 33 godine, Ronaldo i dalje igra kao da je u fizičkom vrhuncu karijere, a veliki razlog za to je njegova rigorozna dijeta.



Uz fenomenalnu radnu etiku, petostruki osvajač Zlatne lopte za svoju dobru formu može se zahvaliti i svom strogom načinu ishrane.



Ronaldo broji unos kalorija, međutim sumnjamo da se previše suzdržava tokom obroka s obzirom na kalorije koje potroši tokom treninga, a otkrio je i kakvu hranu jede za doručak, ručak i večeru, prenosi Goal.com.



Za prvi dnevni obrok Portugalac konzumira šunku i sir, kroasane, tostove s avokadom, jogurt, te nekoliko vrsta voća.



Ronaldo je priznao da je tajna njegovog uspjeha veći broj obroka, pa tako on ponekad konzumira hranu u manjim količinama do šest puta dnevno.



Za ručak 33-godišnja zvijezda Reala preferira riblja jela, pa mu je tako najdraži bakalar s krompirom, jajima i lukom, a među dražim ribama nalaze mu se i sabljarka, lubin te orada.



Ronaldo je takođe izjavio da izbjegava stvari koje su loše za njega, odnosno alkohol i slatkiše.



Glavni kuhar portugalske reprezentacije dodao je stvari bez kojih Ronaldo ne može.



"Čaša crvenog vina, svježe voće, žitarice i mnoštvo salata".



Tokom treninga i utakmica, CR koristi posebna izotonična pića za hidraciju koja sadrže manje šećera od ostalih komercijalnih izotoničnih pića, a pića sadrže i mnoštvo elektrolita i vitamina B12 kako bi Ronaldo bio izdržljiviji.



Ovakvu dijetu Ronaldo koristi i u pripremama za finale Lige prvaka koje se odigrava 26. maja u Kijevu.





