Fudbalski agent Pini Zahavi izjavio je da njegov klijent Robert Lewandowski ima ponude tri velika kluba: Reala, PSG-a i Chelseaja.

Robert Lewandowski / 24sata.info

Kako prenosi AS, poljski reprezentativac, uprkos brojnim golovima, nije uspio da Bayernu donese trofej u Ligi prvaka, pa se sve češće spominje mogućnost odlaska, pogotovo što bi Bavarci inkasirali oko 100 miliona eura.



Nije tajna da za njegov dolazak u Madrid "lobira" i najbolji fudbaler svijeta Cristiano Ronaldo, s obzirom na to da će aktuelnog prvaka Evrope ovog ljeta izvjesno napustiti Gareth Bale, a najvjerovatnije i Karim Benzema.



Bayern je već spremio moguće zamjene za Lewandowskog i to su Alvaro Morata, Timo Werner i Edinson Cavani.



Lewandowski ove sezone odigrao je 48 mečeva i postigao je 41 pogodak uz pet asistencija.





(24sata.info)