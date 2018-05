Engleski nogometni klub Manchester United navodno je odustao od Sergeja Milinković-Savića, nakon što je Lazio tražio 100 miliona eura za njega.

Arhiv / 24sata.info

Kako navodi The Independent, Daily Mail i drugi otočki mediji, klub s Old Trafforda se odlučio na druga pojačanja.



Svota koju engleski medjii navode za tog nogometaša mogla bi porasti ukoliko on odigra kvalitetno na svjetskom prvenstvu u Rusiji.



Za Srbijanca je zainteresiran Juventus kao i još neki veliki evropski timovi, prenosi Football Italia.

(FENA)