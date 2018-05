Španski Real Madrid i engleski Liverpool sutra navečer će odmjeriti snage u finalu Lige prvaka, što će biti i šesti okršaj dvaju klubova.

Foto: AA

Finale najvećeg klupskog fudbalskog takmičenja biće odigrano sutra na Olimpijskom stadionu u Kijevu, sa početkom u 20:45 sati. Pravdu će dijeliti iskusni sudija iz Srbije Milorad Mažić.



Real Madrid nosi titulu kluba sa najvećim brojem osvojenih trofeja Lige prvaka.



Igrači "kraljevskog kluba" predvođeni Francuzom Zinedinom Zidaneom, zasigurno će sutra u Kijevu učiniti sve da osvoje Ligu prvaka, po četvrti put u posljednjih pet godina, odnosno 13. titulu ukupno.



Liverpool ima pobjedu više



Liverpool je do sada pet puta osvojio Ligu prvaka, a posljednji put mu je to pošlo za rukom 2005. godine. Dva kluba u Ligi prvaka su do sada u pet navrata odmjerili snage, Liverpool je slavio u tri, a Real u dva susreta.



Ako se pogleda statistika Real Madrida u okršajima s engleskim klubovima u Ligi prvaka, ovaj klub je odigrao 37 zvaničnih utakmica. Pobijedio je u 15, dok je po 11 njih okončano neriješeno ili porazom.



Real Madrid u ovim susretima postigao je 52 gola, dok je po loptu u vlastitu mreže išao 43 puta.



Skoro pa isti je i odnos Liverpoola sa španskim klubovima. Odigrano je 37 utakmica, a ostvario je 14 pobjeda, 11 poraza i 12 remija. "Redsi" su postigli 46 golova, te primili 30.



Ronaldo najskuplji na terenu



Ono što, također, potvrđuje da će sutra u Kijevu biti pravi fudbalski spektakl, jeste i ukupna vrijednost fudbalera dva kluba koji će se boriti za vrh Evrope, a radi se o cifri od 1,5 milijardi dolara.



Prema podacima njemačkog portala Transfermarkt, vrijednost fudbalera Real Madrida iznosi 962,5 miliona eura, dok je vrijednost Liverpoola 548,5 miliona eura.



Najskuplji igrač Real Madrida svakako je Portugalac Ronaldo koji vrijedi 120 miliona eura, dok ta titula kod "crvenih" pripada Egipćaninu Mohamedu Salahu, čija je tržišna vrijednost 80 miliona eura.







(AA)