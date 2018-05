Sadio Mane (26), fudbaler Liverpoola, prije finala Lige šampiona protiv Real Madrida na Olimpijskom stadionu u Kijevu poslao je 300 dresova svog kluba u selo Bambali u Senegalu u kojem je rođen.

Foto: 24sata.info

Mane je poslao dresove u rodni kraj na jugu Senegala kako bi njegovi prijatelji i porodica u identičnim dresovima u kojem će se on suprotstaviti Realu mogli navijati.



Mane je posljednje Liverpoolovo finale iz 2005. godine gledao u rodnom selu s prijateljem Youssouphom Diattom, koji je veliki navijač “redsa“. U to vrijeme sjajni krilni fudbaler navijao je za Barcelonu, pa je bio neutralan tokom epskog finala između Liverpoola i Milana.



"Sjećam se da sam bio s mojim velikim prijateljem i kod 3:0 za Milan on je bio potpuno izvan sebe. Prestao je da gleda utakmica i trčeći pobjegao. Vratio se kada je utakmica bila završena i nije mogao vjerovati. Čak i danas ne može vjerovati da se to dogodilo", kazao je Mane i dodao:



"Zamolio me da ovog puta ne bude 0:3. Igrati finale je nevjerovatna stvar u mom životu. Nadamo se da ćemo pobijediti".



Liverpool je u finalu 2005. godine u drugom poluvremenu stigao do 3:3, a zatim poslije produžetaka i penala stigao do pete titule šampiona Evrope.



Dok se Mane u Kijevu bude borio za naslov šampiona Evrope, Diatta će utakmicu gledati putem TV ekrana u Senegalu, navijajući za svog prijatelja iz djetinjstva, zajedno sa njegovinm rođacima u Bambaliju.



"Moja porodica i dalje živi tamo. Moja mama i ujak. Svi će gledati utakmicu, niko u selu neće raditi taj dan. Vratiću se kući poslije Svjetskog prvenstva i nadam se da ću svima moći pokazati medalju Lige šampiona", optimista je Mane.



Finale Lige šampiona između Reala i Liverpoola igraće se u subotu uvečer sa početkom u 20.45 sati.





(AA)