Trener Liverpoola Jurgen Klopp je uoči utakmice protiv Real Madrida na konferenciji za medije izjavio da je igranje u finalu Lige prvaka “velika stvar”.

“Više sam bio uzbuđen 2013. godine protiv Bayerna nego sada. Ipak, moji igrači su se izborili za ovo finale u Kijevu i mnogo sam ponosan na njih”, rekao je Klopp.



Istakao je i kako je trener Reala Zinedine Zidane veoma dobar u poslu koji obavlja.



“Zidane je bio jedan od najboljih igrača svih vremena, a i kao trener se već dokazao. Duže sam u Liverpoolu nego što je on u Realu, ali on se sada ipak bori za treću uzastopnu titulu prvaka Evrope. Real pod njegovom vodstvom igra fantastično, a njihovo iskustvo u ovakvim utakmicama je vrlo važno”, kazao je njemački stručnjak.



Dodao je kako skoro niko nije očekovao da će Liverpool igrati u finalu.



“Niko nas nije očekivao u finalu, ali mi smo tu jer smo Liverpool, ne samo neka dobra ekipa. Pokušat ćemo im otežati utakmicu koliko god možemo. Ako izgubimo, ja ću jedini biti odgovoran za to, tako da moji igrači nemaju šta izgubiti”, rekao je Klopp.



Španski Real Madrid i engleski Liverpool sutra navečer će odmjeriti snage u finalu Lige prvaka, što će biti i šesti okršaj dvaju klubova.



Finale najvećeg klupskog fudbalskog takmičenja biće odigrano sutra na Olimpijskom stadionu u Kijevu, sa početkom u 20:45 sati. Pravdu će dijeliti iskusni sudija iz Srbije Milorad Mažić.







