Real Madrid je spreman da ponovo ispiše historiju i treći put zaredom osvoji Ligu prvaka.

Zinedine Zidane / 24sata.info

Trener Reala Zinedine Zidane ističe kako je njegova ekipa spremna za to, ali i da veoma cijeli protivnika u finalu, ekipu Liverpoola.



"Doći do finala nije bilo nimalo lako. Veoma smo sretni što smo došli u još jedno finale. Ovakva šansa da osvojimo tri Lige prvaka zaredom dobija se jednom u životu i moramo je iskoristiti", rekao je Zidane na današnjoj konferenciji za medije, te je potom dodao:



"Svi govore da smo mi favoriti, a ja ne smatram da je to istina. I mi i Liverpool imamo iste šanse za titulu. To sam rekao i svojim igračima", istakao je Zidane.





