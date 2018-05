Kapiten mlade selekcije Eldar Ćivić vjerovatno nije ni pomislio da će 21. rođendan proslaviti kao ”A” reprezentativac te da će njegov san postati stvarnost.

Foto: NSBiH

„San svakog igrača je da zaigra za ”A” selekciju, a kako sam evo ovdje to znači da se moj san ostvario, još ako dobijem priliku da debitujem protiv Crne Gore, biće to na moj rođendan, što bi mi ujedno bila najljepša čestitka i poklon.“



Prošlo je nekoliko dana od okupljanja i mada su se prvi utisci slegli Ćivić sa uzbuđenjem kaže: „Osjećam se super. Mada sam prvi put ovdje stariji igrači su veoma korektni prema nama mlađima. Sretan san što sam tu sa igračima kao što su Džeko i Pjanić jer oni predstavljaju ne samo naše uzore već su njihove karijere jedna vrsta putokaza i potvrda da se samo velikim radom i zalaganjem može uspjeti.“



Eldar Ćivić predvodi generaciju igrača koji predstavljaju budućnost bh fudbala. Generaciju, koja ima realne šanse da se plasira na EP „U-21“.



Iz njegovog ugla to je ovako:



„Bio bi ogroman uspjeh za nas igrače, ali i za trenere i Savez ako bismo otišli na Evropsko prvenstvo. Vjerujem da to možemo ostvariti. Dobar smo kolektiv, dobar smo tim. Nemamo igrače koji stavljaju sebe ispred kolektiva. Sve što smo napravili rezultat je timskog rada. Uvijek se borimo jedan za drugog i ako želimo da uspijemo, možemo to samo skupa, ne kao pojedinci. Nosili smo se sa velikim protivnicima kao što su Vels, Švajcarska i Portugal tako da vjerujem da zadnje tri utakmice možemo odraditi na pravi način i plasirati se na Evropsko prvenstvo. Mislim da će mi ovo iskustvo sa „A“ timom pomoći da još budem bolji u mladoj reprezentaciju jer ovo je za našu generaciju velika prilika i ne smijemo je ispustiti.“



Sezona u Spartaku je bila uspješna pa je to još jedan od razloga za rođendansko slavlje:



„Odigrao sam skoro sve utakmice. Propustio sam samo tri zbog povrede zgloba. Imali smo dobru sezonu, osvojili smo titulu i sad se vraćam sa posudbe u Spartu Prag. Zadovoljan sam igrama u Trnavi i onim što smo ostvarili u ovoj sezoni.“





(24sata.info)