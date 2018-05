Real Madrid i Liverpool susreću se od 20:45 u finalu Lige prvaka.

64' Nekoliko minuta nakon ulaska u igru Gareth Bale je postigao gol makazicama za 2:1

55 Mane izjednačio na 1:1

51' Gol Benzeme za vodstvo Real Madrida

43' Gol je zabio Benzema, ali bio je ofsajd

25' Salah je nakon sudara sa Ramosom nezgodno pao na lijevo rame Mažić se nije oglasio, a Salah je u 30. minuti susreta napustio igru. Mijenja ga Lallana.

Samo šest minuta kasnije i Zinedine Zidane je morao mijenjati jer je zbog povrede teren morao napustiti Carvajal. Umjesto njega je ušao Nacho.





Prije početka spektakla publike je zabavljala Dua Lipa koja je izvela popularni hit "New Rules", a na bini joj se pridružio i Sean Paul s kojim je snimila pjesmu "No Lie".





Poznati hrvatski glazbeni duo 2Cellos večeras je otvorio finale Lige prvaka u Kijevu odsviravši himnu ovog nogometnog takmičenja.





2Cellos su svirali himnu dok su igrači Real Madrida i Liverpoola izlazili na teren.





Dvoboj pravih europskih teškaša gledamo večeras: zajedno su ovi klubovi čak 17 puta bili prvaci Europe.



Naravno, uspješniji je apsolutni vladar ovog natjecanja Real Madrid, koji ima rekordnih 12 naslova. Liverpool je najuspješniji engleski predstavnik s pet naslova. Zanimljivo, upravo su Redsi posljednji pobijedili Real u finalu Lige/Kupa prvaka; bilo je to 1981. kada je na Parku prinčeva bilo 1:0 za Liverpool.



Bio je to prvi susret ovih klubova; u međusobnim je okršajima za nijansu uspješniji Liverpool. Sljedeći put su se susreli 2009. u osmini finala, a Liverpool je bio vrlo uvjerljiv i prošao je dalje s ukupnih 5:0 (4:0 na Anfieldu).



Real je osvetu i prvu pobjedu nad Liverpoolom dočekao 2014. u grupnoj fazi Lige prvaka: Kraljevi su slavili s 3:0 na Anfieldu i 1:0 na Santiago Bernabeuu, piše Dnevnik.hr



Bila je to momčad Reala koja je sezonu ranije počela nevjerojatan niz od tri osvojene Lige prvaka u četiri godine. Real je prošle sezone postao prvi klub koji je, otkad se natjecanje igra pod tim imenom, obranio naslov pobjednika Lige prvaka, a taj rekord večeras mogu dodatno ''podebljati''.





Početne postave:



Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Casemiro, Modrić, Kroos, Isco – Ronaldo, Benzema



Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Henderson, Milner, Wijnaldum – Salah, Mane, Firmino





Klupa Reala: Casilla, Nacho, Bale, Theo, Lucas, Asensio, Kovačić



Klupa Liverpoola: Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Lallana, Can, Solank

