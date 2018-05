Najbolji strijelac Lige prvaka Cristiano Ronaldo "lansirao je bombu" neposredno nakon osvajanja Lige prvaka, poručivši da mu je bilo lijepo u Real Madridu i da će se idući tjedan obratiti navijačima.

Arhiv / 24sata.info

"Bilo je lijepo biti u Real Madridu. Imat ću idući tjedan jedan odgovor za navijače, oni su uvijek bili uz mene, bilo je lijepo biti s njima još od Milana (osvojena Liga prvaka 2014.). Sada treba uživati u trenutku, a idućih dana ću govoriti", rekao je 33-godišnji napadač na travnjaku Olimpijskog stadiona u Kijevu za španjolsku televiziju Antena 3.



Njegove riječi neposredno nakon utakmice iznenađujuće su odjeklnule u Španjolskoj. Dok su njegovi suigrači slavili treći uzastopni naslov Lige prvaka, Portugalac je ostao stajati na travnjaku izoliran.



Nakon što ga je novinarka upitala zašto je ozbiljan u trenutku slavlja odgovorio je: "Trebamo uživati u trenutku, Zidane, svi treneri. U ovom trenutku nije važna budućnost igrača. Nije važno sada. Odmorit ću se, otići ću s reprezentacijom. Vidjet ćemo što će biti".



Predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, odbio je govoriti o Ronaldovoj budućnosti. "Ovo nije trenutak da govorim o budućnosti bilo kojeg igrača. Trebamo uživati u naslovu. S Ronaldom imam jako dobar odnos", rekao je Perez.



Cristiano Ronaldo je u klubu od 2009. godine a ima ugovor do ljeta 2021. godine.



"Ja mislim da će ostati", izjavio je lijevi bek Marcelo.



Ronaldo nije zabio gol u finalu, no s 15 pogodaka je najbolji strijelac ove sezone u Ligi prvaka.



"Pa što onda ako nisam zabio?", istaknuo je Ronaldo nakon što ga je novinarka upita da li je tužan što nije zabio. "Tko je najbolji strijelac ovog natjecanja? Tko ima više osvojenih Liga prvaka od mene, tko ima više golova?, dodao je.



Real Madrid je s 3-1 pobijedio Liverpoola pogocima Karima Benzeme i Garetha Balea.



"Gdje ide Ronaldo? Ostat će ovdje, mi ga trebamo", rekao je Benzema pomalo iznenađen.



Ronaldo je s Manchester Unitedom osvojio Ligu prvaka 2008. a s Real Madridom je to postigao 2014., 2016., 2017. i 2018. godine.



"Nevjerojatno je što smo učinili, ovo je jedinstveno. Još uvijek nismo svjesni. Ovo je nevjerojatno. Nema veze što nisam zabio, važna je ekipa", zaključio je Ronaldo. Real Madrid je treći put zaredom postao prvak Europe što nikom nije pošlo za rukom u posljednja četiri desetljeća.



"Vidjet ćemo, neće naći bolje mjesto od ovoga, važan nam je, mi smo sretni što ga imamo. Možda je ovo trenutak euforije pa je zato rekao. Ja iskreno ne znam da želi ići, nadasve nakon ovoga", rekao je kapetan Sergio Ramos.



Vratar Keylor Navas je rekao da igrači očekuju da će ostati. "On ima ugovor ovdje. Sretni smo što imamo najboljeg igrača", napomenuo je Navas.

(FENA)