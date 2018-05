Mirsad Bešlija je novi glavni skaut FK Željezničar. Legendarno krilo Želje i nekadašnji reprezentativac BiH vraća se u klub nakon što je 2012. godine završio igračku karijeru, tokom koje je igrao za Slaven iz Živinica, visočku Bosnu, Racing Genk, Hearts, Saint-Truidens i u dva navrata za Željezničar.

Foto: FK Željezničar

U Plavom dresu odigrao je 159 utakmica i postigao 26 golova. Sa Željom je osvojio četiri titule prvaka BiH, i tri kupa naše zemlje. Za A reprezentaciju je odigrao 37 susreta.



– Čast mi je i zadovoljstvo da sam ponovo na Grbavici u klubu za koji me vežu lijepe uspomene i gdje sam proveo neke od najljepših trenutaka u karijeri. Ovo će biti novi izazov za mene, stalno sam pratio Želju, sve ono što se dešavalo u ovih pet, šest godina od kako sam završio karijeru, gledao sam utakmice na Grbavici i kada sam dobio poziv rukovodstva kluba nisam previše razmišljao. Po meni to je ono što svaki Željovac mora uraditi, kada se dobije poziv iz kluba to se nije smije odbiti. Pred nama je sada puno posla, ali imamo plan i vjerujem da ćemo imati dobru ekipu za narednu sezonu. Klub je ove sezone promovisao nekoliko mladih igrača i to je veliki dobitak i smjernica kako dalje trebamo nastaviti, kazao je Mirsad Bešlija.



(24sata.info)