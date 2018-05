Hrvatski vezni nogometaš Ante Ćorić prešao je iz zagrebačkog Dinama u trećeplasiranu momčad talijanskog prvenstva Romu za 6 miliona eura, priopćila je u ponedjeljak Roma.

Potpisao je ugovor na pet godina do 30. juna 2023. godine. Proda li ga Roma do 30. juna 2020. godine, Dinamo će imati pravo na 10 posto vrijednosti tog budućeg transfera ili će dobiti 2 miliona eura, ovisno o tome koji od ta dva iznosa bude veći.



"Jako sam zadovoljan što sam u Romi, jednom od najvećih europskih klubova", rekao je 21-godišnji Ćorić. "Dao sam sve od sebe da dosegnem ovu razinu te jedva čekam priliku da pokažem za što sam sposoban", dodao je.



Ugovor je potpisao mjesec dana nakon što je Roma ispala od Liverpoola u polufinalu Lige prvaka. Ćorić, koji je u Dinamu bio od 2014., godine prvo je pojačanje Rome. Klub iz talijanskog glavnog grada opisuje ga kao "tehnički nadarenog veznog igrača".



Za hrvatskog prvaka Dinamo bio je debitirao dan nakon svog 17. rođendana te ima četiri naslova prvaka Hrvatske i tri hrvatska kupa. No ove sezone je uglavnom ulazio u igru s klupe za rezerve, podsjeća Hina.

(FENA)