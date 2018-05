Bh. nogometaš Emir Dilaver novi je igrač zagrebačkog Dinama.

27-godišnji stoper rodom iz Tomislavgrada potpisao je četverogodišnji ugovor s modrim klubom, a u Dinamo stiže iz poljskog prvoligaša Lech Poznan. Dilaver je karijeru započeo u austrijskom klubu Austria Beč gdje je kroz mlađe kategorije stigao do prve momčadi.



Od 2014. do 2017. nosio je dres mađarskog Ferencvarosa, da bi na ljeto 2017. potpisao ugovor s Lechom. Slovi kao jedan od vrhunskih stopera na ovim prostorima, a već je ranije upoznao trenera Nenada Bjelicu koji je vodio dva njegova kluba - Austriju Beč i Lech iz Poznana.



Dilaver je do sada osvojio i nekoliko trofeja s klubovima čije je nosio dresove do ovog trenutka, a to su naslov prvaka Austrije (Austija Beč 2012/13.), tri puta Kup Mađarske (Ferencvaros 2014/15., 2015/16., 2016/17.) i naslov prvaka Mađarske (Ferencvaros 2015/16.).



- Jako sam sretan što sam ovdje i što ću nositi dres Dinama. Ovo je velik klub, to svakako dokazuje povratak dvostruke krune ove sezone, a vjerujem da je pred Dinamom još puno uspjeha već od ljeta. Hvala vodstvu kluba na povjerenju koje su mi dali, potrudit ću se to opravdati na terenu - rekao je nakon potpisivanja ugovora Dilaver.







