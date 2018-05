Novi fudbaler Liverpoola Fabinho rekao je da je uzbuđen zbog transfera i da želi da osvaja trofeje sa engleskim klubom.

Foto: 24sata.info

"Veoma sam uzbuđen zbog ovog transfera. Ovo je nešto što sam uvijek želio, ovo je ogroman klub. Pokušaću da stvaram svoju historiju ovdje. Nadam se da ću uspjeti da osvajam trofeje", rekao je Fabinho za sajt kluba.



Fabinho je prešao iz Monaca u Liverpool za, kako su prenijeli mediji, 50 miliona eura.



Liverpool želi da poboljša tim. Ove sezone je stigao do finala Lige prvaka, dok je u Premier ligi zauzeo četvrto mjesto.



Fabinho je karijeru počeo kao desni bek, ali je u Monacu uglavnom igrao u veznom redu.



Potpredsjednik Monaca Vadim Vasiljev rekao je da Fabinho odlazi u trenutno jedan od najvećih svjetskih klubova.



"Došao je u Monaco prije pet godina na vrhovima prstiju, a sada odlazi u jedan od najvećih klubova. On se u Monacu pokazao kao igrač na koga se drugi ugledaju, uprkos tome što je mlad", rekao je Vasiljev.



Fabinho ima 24 godine i do sada je nastupio četiri puta za reprezentaciju Brazila.







(24sata.info)