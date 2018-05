Na aerodromu u Seoulu naše najbolje fudbalere je dočekao veliki broj domaćih navijača koji su iskoristili priliku da se slikaju i dobiju autograme od bh. reprezentativaca. Posebnu pažnju privlačili su Edin Džeko i Miralem Pjanić.

Foto: NFSBiH

Susret sa Južnom Korejom će biti odigran 1. juna u 13:00 sati po centralnoevropskom vremenu na „Jeonju World Cup“ stadionu koji može da primi 42.477 gledalaca.



Stadion je izgrađen za potrebe FIFA Svjetskog prvenstva koje je održano 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, te su na njemu odigrane tri utakmice Mundijala. Na „Jeonju World Cup“ stadionu je 5. novembra 2011. odigran finalni meč Azijske Lige prvaka u kojem je katarski Al Sad nakon boljeg izvođenja penala pobijedio Jeonbuk Hyundai Motors.



Južna Koreja i Bosna i Hercegovina su se do sada samo jednom sastale. Prvi susret ovih selekcija odigran je u Seulu 26. maja 2006. godine kada je domaći tim pobijedio sa 2:0. Golove na tom meču su postigli Ki-hyeon Seol u 50' i Jae-jin Cho u 90'.



Selekcija Južne Koreje se trenutno nalazi na 61. mjestu FIFA rang liste sa 520 bodova. Najbolji plasman u istoriji im je bio 17. mjesto u decembru 1998., dok su najniže bili rangirani od novembra 2014. do januara 2015. (69. mjesto).



Ove godine u Rusiji Koreja će deseti put učestvovati na Svjetskom prvenstvu, a debitovali su 1954. godine u Švajcarskoj. Najbolji rezultat na Mundijalu su ostvarili 2002. godine kada su osvojili četvrto mjesto.



Na Kup-u Azije su učestvovali 13 puta, a dva puta su bili pobjednici – 1956. u Hong Kongu, te 1960. kada su bili domaćini.



Najviše nastupa za nacionalni tim je sakupio Cha Bum-kun (138). On je i najbolji strijelac Južne Koreje svih vremena sa 59 pogodaka, a za nacionalni tim je nastupao od 1972. do 1986. godine.





