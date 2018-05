Proslavljenog trenera iz Srbije Dragoslava Stepanovića (69), kako ističe, raduje svaki uspeh neke reprezentacije iz regiona i ne može lako da se pomiri sa činjenicom da Bosne i Hercegovine neće biti na Mundijalu u Rusiji.

Foto: AA

”Možda im je ovo bila poslednja šansa da naprave nešto veliko na Svetskom prvenstvu. Sada će to biti mnogo teže bez Spahića, Misimovića i Ibiševića. Ekipa koja u svojim redovima ima Džeka, Pjanića i Kolašinca jednostavno mora da puca na visoko. Šteta jer smo mogli da uživamo u nastupima tri 'naše' reprezentacije na najvećoj smotri svetskog fudbala. Bio bi to festival Jugoslovena širom Rusije. Smena generacija je neminovna i nadam se da će selektor Prosinečki imati hrabrosti da pruži šansu što većem broju mlađih igrača. Žao mi je kada vidim prazne tribine na stadionima u Bosni i Hercegovini, ljudi su izgubili volju za fudbalom i pod hitno im je potreban neki dobar rezultat državnog tima”, rekao je za Anadolu Agecny (AA) Stepanović.



Bivši trener Ajntrahta iz Frankfurta sa zadovoljstvom konstatuje da njegov, naglašava, voljeni klub daje najviše reprezentativaca na spisku selektora Srbije Mladena Krstajića za predstojeće Svetsko prvenstvo u Rusiji.



”Gaćinović je osvojio evropsku i svetsku titulu sa omladincima i sada je spreman za bljesak i u seniorskoj konkurenciji. Zna kako se igraju velike utakmice i očekujem da bude adut iz rukava tokom Mundijala. Jović je za mene najveće otkrovenje sezone. Impresioniran sam lakoćom sa kojom taj momak ulazi u šanse. Možda mu realizacija još uvek nije na visokom nivou, ali to se stiče praksom kroz treninge i utakmice. Ukoliko novi trener Ajntrahta Adi Hiter bude video ono što je meni očigledno, Luka će eksplodirati naredne sezone u Bundesligi. Gotovo sam siguran da će ostati i na konačnom spisku za Svetsko prvenstvo jer je uz Mitrovića najbolji srpski napadač”, istakao je Stepanović.



- Njemačka i Brazil odlučivaće o svjetskom šampionu -



Ne sumnja da će Nemačka i Brazil odlučivati o svetskom šampionu, a voleo bi da Srbija i Hrvatska preuzmu ulogu Kostarike sa prethodnog šampionata i budu najprijatnija iznenađenja.



”Srbija je posle duže vremena bez problema prošla kvalifikacije, ali mi je žao što u Rusiju neće ići pod vođstvom čoveka koji je najzaslužniji za ovaj uspeh. Muslin je smenjen u čudnom trenutku, Krstajić je za mene nepoznanica. Srećom, bio je član stručnog štaba i upoznat je sa potencijalom svih igrača. Ubeđen sam da Kostarika i Švajcarska nisu jače od srpske reprezentacije, ali nam žreb nikako ne ide na ruku. Sa druge pozicije verovatno idemo na Nemce u osmini finala, a to bi značilo i oproštaj od Svetskog prvenstva. Krstajić mora da pronađe nešto što mi ne vidimo, da smisli dobitnu formulu za utakmicu sa Brazilom, jer Srbija samo sa prve pozicije u grupi može da se nada nekoj većoj senzaciji u Rusiji”, smatra Stepanović.



Možda dobitna formula za Srbiju na SP-u podrazumeva eksploziju igrača koji je ove sezone zaludeo Evropu i primorao predsednika Lacija da sa klauzulom od 100 miliona evra odbije nasrtaje bogatijih i slavnijih klubova, na što Stepanović odgovara:



”Sergej Milinković-Savić je čudo od igrača. Mnogo bolji od Adema Ljajića i ja ne vidim kako njih dvojica mogu zajedno da funkcionišu na terenu. Ljajić se mnogo zabavlja sa loptom i stalno se vrti u krug. Sergej je mnogo konkretniji i korisniji za ekipu. Krase ga neverovatni potezi, ima korak, dribling, šut, ideju. Pravi je lider na terenu. Kada bih kao trener morao da biram, uvek bi pre uzeo Milinković-Savića, nego Ljajića”.



- Jako bitno kako će Dalić posložiti Modrića i Rakitića -



Hrvatska je prije nekoliko dana u Kijevu šesti put zaredom dobila osvajače Lige šampiona, ali još od Francuske 1998. godine, kada je napravila čudo i bila treća, nije prošla grupu na svjetskim prvenstvima.



”Oni su u grupi najstarijih ekipa na šampionatu. Ovo je poslednja šansa za jednu sjajnu generaciju da pomuti slavu one ekipe koja je sa Ćirom Blaževićem stigla do bronze na SP u Francuskoj. Jako je bitno kako će Dalić posložiti Modrića i Rakitića. To su igrači sličnog profila, pokrivaju gotovo identične pozicije u svojim klubovima i jedan će morati da se žrtvuje u reprezentaciji. Tu se mora naći mesto i za Kovačića, mada se sa Badeljom dobija bolji balans na sredini terena. Hrvati moraju da igraju ofanzivno jer imaju fantastičan potencijal u napadu. Rebić je odigrao vrhunsku sezonu u Ajntrahtu, Kramarić je takođe bio odličan u Hofenhajmu, dok je o Mandžukiću i Perišiću suvišno trošiti reči. Juče sam čuo izjavu Boatenga koji kaže da im je Rebić u svlačionici rekao 'braćo, samo mi šibajte loptu napred i ništa ne brinite'. Zaista je u top formi i mogao bi da bude ključni čovek u pohodu Hrvatske na osminu finala. Čini mi se da je Dalić našao zajednički jezik sa vedetama reprezentacije i to je detalj koji takođe može da bude od presudnog značaja. Ipak, ne vidim ih u završnici šampionata jer ni u kvalifikacijama nisu briljirali”, naglasio je Stepanović.



Ne shvata odluku Roberta Martineza, selektora Belgije da zbog ”duvanskog poroka” eliminiše Rađu Najngolana sa spiska za Svetsko prvenstvo.



”Kada sam krajem osamdesetih sedeo na klupi RotVajs Frankfurta, Jirgen Klop je bio jedan od igrača koje sam zbog loše igre poslao u drugi tim. Na polusezoni ga vratim i promenim mu mesto sa krila na špica. On postigne 14 golova, osvojimo prvo mesto i uđemo u viši rang. Tokom proslave, upadnem u svlačionicu i uhvatim ga sa cigaretom u ustima. Priđem mu i kažem 'da sam znao da pušiš, bio bi kod mene najstandardniji igrač u ekipi'. Nemam problem sa tim stvarima, priznajem samo učinak na terenu. Prosto ne želim da verujem da je as Rome otpao sa spiska zbog tako bizarnog razloga”, mišljenja je Stepanović.





(AA)