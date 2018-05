U okviru modernizacije infrastrukture na stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu, u toku je realizacija projekta pojačanja rasvjete na reflektorima na stadionu.

Foto: FENA

Tim povodom su predstavnici Općine Centar predvođeni savjetnikom općinskog načelnika Bećirom Sirovinom, danas održali sastanak na stadionu na Koševu sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kao nadzora projekta i izvođačem radova.



Sastanku je također prisustvovala i Jasmina Polić, direktorica Centra za sport i rekreaciju koji rukovodi, uime Općine Centar kao vlasnika, stadionom zajedno sa svojim saradnicima, kao i vijećnica Općinskog vijeća Centar Senada Bosno.



Ovom prilikom su predstavnici iz Općine Centar informisani da su tokom dana započeli radovi na demontaži reflektora na jednom od rasvjetnih stubova sa pregledom elektroinstalacija.



Utvrđenom dinamikom radova pojačanje reflektorske rasvjete na stadionu treba biti završeno do sredine juna, nakon čega će predstavnici UEFA-e doći u inspekciju prije održavanja prve po rasporedu međunarodne utakmice sredinom jula.



S obzirom na to da se radovi izvode do 60 metara visine na metalnim stubovima, nestabilno vrijeme, praćeno padavinama i grmljavinom može usporiti radove i odgoditi krajnji zadati rok, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.



(FENA)