Joachim Löw, selektor fudbalske reprezentacije Njemačke, koja će na Svjetskom prvenstvu Rusiji braniti naslov pobjednika, izrekao je svojim izabranicima zabranu korištenja društvenih mreža, seksualnih odnosa i konzumiranja alkohola.

Joachim Löw / 24sata.info

Cilj Njemačke je da postane tek treća reprezentacija koja će odbraniti titulu svjetskog šampiona. Prethodno su to uradili Italija (1934. i 1938. godine), te Brazil (1958. i 1962.). Stoga ne čudi što Löw pridaje značaj i najsitnijim detaljima tokom priprema i na samom turniru, kao što je to radio i prije četiri godine na Mundijalu u Brazilu.



“Momci su vrlo dobro upoznati sa našim pravilima ponašanja. Oni znaju koje su naše ambicije. Svaki igrač je dio slagalice, tim je važniji od pojedinca“, istakao je Löw.



Kada počne takmičenje na SP njemački reprezentativci će biti izolovani, iako će postojati određeni periodu kada će imati slobodno vrijeme da ga provedu sa porodicama.



Prema medijskim tvrdnjama, alkohol nije potpuno zabranjen, jer je reprezentativcima dozvoljeno da popiju jednu čašu vina, ali ne više od toga. Društvene mreže u njemačkoj selekciji se smatraju nepotrebnima tokom Svjetskog prvenstva, a fotografisanje u bazi reprezentacije ili svlačionici je potpuno zabranjeno.



Njemačka je do sada četiri puta bila svjetski šampiona. Ukoliko eventualno odbrani naslov onda će na vječnoj listi stići Brazil koji ima pet titula.



“Elf“ će na Svjetskom prvenstvu, koje će se održati od 14. juna do 15. jula, igrati u grupi “F“ sa reprezentacijama Meksika, Švedske i Južne Koreje.





(AA)