Jedan od najboljih hrvatskih fudbalera Ivan Rakitić izjavio je da bi volio da u finalu Svjetskog prvenstva igra protiv reprezentacije Srbije.

Zvijezda Barcelone, bivši saigrač i blizak prijatelj selektora "orlova" Mladena Krstajića, kaže da bi bio sjajan ambijent u Rusiji u slučaju da se sastanu Hrvatska i Srbija.



"Naravno da bih volio finale protiv Srbije. Imali bismo fantastičnu atmosferu u tom finalu, a boriti se u takvoj utakmici protiv svog prijatelja, koji mi je toliko pomogao u životu, u karijeri, bilo bi posebno lijepo", rekao je Rakitić za Večernji list.



Rakitić je nastavio u superlativima da priča o Krstajiću, sa kojim je igrao u njemačkom Schalkeu.



"Mladena Krstajića poznajem bolje nego našeg selektora i bolje od svih ostalih mojih trenera. Mladen je za mene... Teško je reći brat, jer je dosta stariji od mene, ali je kao dio porodice. On je moj!", kaže sjajni vezista.



Rakitić je priznao da zna sve o pripremama reprezentacije Srbije jer je u stalnom kontaktu sa Krstajićem.



"Znam kako razmišlja, kakvu ideju fudbala ima, šta očekuje... On je jedan od malo bivših igrača koji razumije kako da se ponaša kada prestaneš da igraš i dobiješ novu funkciju. Nekada je teško razumjeti da više nisi igrač. Svaka čast ljudima što su mu dali tu priliku. Čujem od nekih igrača da su srećni i zadovoljni s njim i neka to onda iskoristi da napravi pravu karijeru kao trener", dodao je on.



Hrvatska će na SP igrati u D grupi sa Argentinom, Islandom i Nigerijom, dok su rivali Srbije u E grupi Brazil, Švicarska i Kostarika.







