Manchester United, Juventus, Manchester United, Juventus. Tako bi mogao izgledati popis klubova francuskog reprezentativca Paula Pogbe otkako profesionalno igra fudbal, ukoliko se neke stvari poklope.

Paul Pogba / 24sata.info

„Pogback“ odjekuje ovih dana među navijačima „Stare dame“ koji se nadaju povratku nekad svog najboljeg veznjaka, budući da je Francuz od 2012. do 2016. nosio dres ovog kluba.



- Pogba? To je „fantasy football“ - rekao je Juventusov generalni direktor Beppe Marotta.



Italijani smatraju da Juve ozbiljno radi na povratku snažnog igrača koji bi im drastično ojačao vezni red za sljedeću sezonu.



Problem je u tome što Pogba ima godišnja primanja od 13 miliona eura u Manchesteru, a Juve to ne može platiti.



Njihov najplaćeniji igrač je Gonzalo Higuain sa 7,5 miliona eura godišnje, pa u redovima italijanskog prvaka smišljaju kako uz pomoć sponzora te moguću prodaju Higuaina skupiti novac za Pogbu, prenosi Avaz.



„Crveni vragovi“ neće ga pustiti za manje od 100 miliona eura, pa bi Juve morao dobro zavući ruku u džep.



Pogba, naravno, ne bi imao jednaku plaću kao u Unitedu jer bi jaz između njega i ostatka svlačionice bio drastičan i tu bi ulogu trebao odigrati dobro poznati menadžer Mino Raiola.



On je Pogbu doveo u Juve 2012. besplatno, potom ga 2016. za 105 miliona eura prodao Manchester Unitedu i sada, dvije godine poslije, želi svog pulena vratiti u Torino. Pogbina želja za povratkom, tvrde italijanski i engleski izvori, nije upitna.



U dresu Juventusa u 124 utakmice zabio je 28 golova.





