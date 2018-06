Nogometaši Atlante United pobijedili su na svom stadionu u okviru 14. kola MLS lige ekipu Philadelphije Uniona rezultatom 3:1.mjestu.

Foto: 24sata.info

Najbitniji trenutak utakmice dogodio u periodu od 17. do 21. minute. Nakon (ne)opravdano dosuđenog penala za domaće, igrači Philadelphije okružili su sudiju Stoicu te od njega zahtjevali da promijeni odluku.



Sudija je ipak ostao pri svome, a zbog prigovora dodijelio je drugi žuti karton, odnosno crveni Bedoyi.



Ta odluka je još više razbijesnila gostujuće igrače, a najviše nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Harisa Medunjanina, koji je u minuti dobio dva žuta kartona pa je i on morao ranije pod tuš. Medunjanin se ni tu nije smirio te je nastavio vrijeđati sudiju, a saigrači su spriječili veći incident. Sigurno je da bh. veznjaka nakon ovog čeka žestoka kazna.



Penal je napokon izveden u 21. minuti, Martinez je bio siguran s bijele tačke i prvo poluvrijeme je okončano rezultatom 1:0.



U nastavku je Martinez kompletirao svoj hat-trick, uz još jedna gol iz penala, a počasni gol za goste postigao je Picault.



Atlanta je sinoćnjom pobjedom prestigla New York City i sada zauzima lidersku poziciju na tabeli MLS lige, dok je Philadelphia na sedmom

(klix)