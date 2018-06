Reprezentativci Bosne i Hercegovine danas stigli u Sarajevo iz Južne Koreje letom preko Dohe.

Selektor Robert Prosinečki je po dolasku u Sarajevo izjavio:



„Ovo je bilo jedno od napornijih putovanja i umorni smo, ali smo imali jednu veoma uspješnu provjeru gdje smo vidjeli mnogo dobrih stvari. Odigrali smo dobru utakmicu protiv kvalitetne ekipe koja će nastupati na Svjetskom prvenstvu. Igrači koji su dobili šansu su bili na nivou. I pored toga što je kraj sezone i svi su umorni, momci su odigrali jednu fenomenalnu utakmicu.“



Zadovoljan mečom sa Južnom Korejom je i trostruki strijelac Edin Višća:



„Odigrali smo dobro, dominirali smo svih 90 minuta. Odlična stvar je što su se i igrači iz Premijer lige odlično uklopili u ekipu i odigrali veoma dobro. Može se vidjeti u ovih nekoliko utakmica sa novim selektorom da želimo da igramo i da ćemo u budućnosti imati prepoznatljivu igru. Bilo je sigurno i određenih grešaka, ali ispravićemo i to vremenom. Vjerujem da smo na pravom putu.“



Novo ime u „A“ timu Eldar Ćivić je sretan zbog debija:



„Drago mi je što sam debitovao za reprezentaciju. To je san svakog sportiste, a meni se ostvario. Sretan sam što smo odigrali zaista dobru utakmicu i zasluženo smo pobijedili.“



„Umorni smo nakon toliko sati putovanja, ali to smo morali odraditi. Važno je da je utakmica poslužila svrsi. Možemo svi biti zadovoljni igrom i pobjedom protiv kvalitetne ekipe. Uvijek je dobro pobjeđivati, bez obzira na to što se radi o prijateljskim utakmicama“, rekao je Elvis Sarić.



Igrače su na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali predsjednik NS/FS BiH Elvedin Begić i izvršni direktor sektora za administraciju Adnan Džemidžić.







