Pola miliona KM je iznos koji očekuju u Fudbalskom klubu Sloboda ukoliko ovog ljeta bude realizovan transfer Darka Todorovića u neki od evropskih klubova.

Darko Todorović / 24sata.info

Novopečeni reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji se dobrim partijama nametnuo i dokazao kod selektora Roberta Prosinečkog, navodno je posredstvom svog menadžera već dobio konkretnu ponudu i to od ekipe Red Bul Salcburga, ovogodišnjeg učesnika polufinala Lige Evrope.



Drugi interesant je Herta iz Berlina, za koju nastupa sada već bivši reprezentativac BiH Vedad Ibišević. Međutim, iz kluba sa "Tušnja" tvrde da na njihovu adresu nikakav upit do sada nije stigao, pa prema tome sve priče ne uzimaju ozbiljno.



"Nas niko nije kontaktirao i sve dok je tako, smatram da to nije ozbiljna priča. Vjerovatno neko želi da skrene pažnju na pogrešan način, ali mislim da tako stvara bespotrebnu nervozu fudbaleru. Ja nisam od onih koji spekulišu i razmišljaju o nečemu prije nego bude sve gotovo i konkretno", rekao je Senad Mujkanović, predsjednik FK Sloboda.



Ipak, ako zaista bude došlo do mogućnosti ostvarivanja kvalitetnog inostranog angažmana, iz FK Sloboda ističu da igraču koji je kod njih ponikao i prošao sve omladinske selekcije BiH oni neće praviti nikakvu prepreku. Naravno, za svoj proizvod očekuju određenu naknadu, tim prije jer je Todorović ugovorom vezan do 2020. godine. Iako se spominje obeštećenje od čak jedan milion KM, Mujkanović je ipak skromniji.



"To bi bila odlična svota, ali neka mi neko kaže koji je to zadnji igrač iz BiH otišao za toliko novca u inostranstvo. Oni za koje se kaže da su otišli za taj novac danas su ti transferi pod istragom i upitno je da li je taj novac zaista došao u klub. Što se tiče Todorovića, mislim da obeštećenje od milion nije realno. Svota od nekih pola miliona KM je zadovoljavajuća. Klub mu svakako neće biti prepreka. Naš cilj je da stvaramo igrače, da oni napreduju i uspiju, pa zato i ako bismo napravili neki veliki transfer, sigurno taj iznos ne bismo uzalud potrošili, nego bismo uložili u dalji razvoj našeg omladinskog pogona. Međutim, još jednom naglašavam, nema potrebe za pompeznim pričama i stvaranjem nervoze kod igrača. Imali smo takvih slučajeva ranije koji su upravo zbog pompe neslavno završili", istakao je Mujkanović.



Osim igračke križaljke, ovog ljeta čelnici Slobode rješavaće i pitanje trenera. Slavko Petrović, koji je vodio klub prošle sezone, na odmoru je i njegov status još nije definisan.



"Najvjerovatnije da Petrović ostaje. Želimo nastaviti saradnju, ali čekamo da dođe sa odmora, da sjednemo, razgovaramo i pokušamo naći zajednički interes", istakao je Mujkanović.





(NN)