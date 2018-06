Kroz historiju svjetskih prvenstava samo su dvije reprezentacije obranile naslov, a to su bile Italija (1934, 1938) i Brazil (1958, 1962).

Foto: Reuters

Italijani su pod vodstvom velikog fudbalskog inovatora Vittorija Pozza uspjeli osvojiti dva naslova prvaka zaredom neposredno prije Drugog svjetskog rata. Osim što je bio briljatni taktičar, Pozzo je 1934. mogao računati na povratnike iz Argentine Montija i Orsija, kao i na veliku prednost domaćeg terena, dok je četiri godine potom u Francuskoj u napadu imao genijalce poput Piole i Meazze. Uslijedio je rat, a potom je talijanski nogomet zadesila tragedija u kojoj je u avionskoj nesreći poginula gotovo čitava momčad tada najjače talijanske momčadi Torina, te su Talijani sljedeći put do finala SP-a stigli 1970.



Brazil je dominirao svjetskim fudbalom krajem 50-ih i početkom 60-ih godina prošlog stoljeća. Uz, po mnogima najvećeg svjetskog fudbalera svih vremena Pelea, Brazil je 1958. u napadu mogao računati na sjajne Garrinchu, Didija, Vavu i Zagalla, a svi su ti igrači i bez Pelea, koji se ozlijedio u drugom kolu natjecanja u skupini, ponovili uspjeh četiri godine potom u Čileu.



Ipak, 1966. u Engleskoj nova brazilska reprezentacija bila je mnogo više ovisna o Peleu, koji je ponovno ozlijeđen u ranoj fazi takmičenja, te nije obranila naslov, ali je 1970. u Meksiku sa zdravim Peleom, te Rivelinom, Jairzinhom, Tostaom, Carlosom Albertom i Gersonom stigao do trećeg naslova na četiri prvenstva.



Prvi svjetski prvaci iz 1930., Urugvajci četiri godine kasnije nisu putovali u Italiju, dok su nakon naslova osvojenog u Brazilu 1950. četiri godine potom u Švicarskoj stigli do polufinala gdje ih je zaustavila Mađarska. I Zapadna Njemačka je obranu naslova 1958. završila u polufinalu gdje ju je svladala Švedska.



Svjetski prvaci iz 1966. Englezi su četiri godine kasnije u Meksiku stigli do četvrtfinala u kojem su iz sa 2-3 u produžetku zaustavili Nijemci, Brazil je obranu naslova iz 1970. okončao drugim mjestom u drugom krugu takmičenja po skupinama 1974. iza Zapadne Njemačke, Nijemci su 1978. zapeli također u drugom krugu natjecanja po skupinama, Argentina je 1982. isto tako zaustavljena u drugom krugu takmičenja u grupi, dok je Italija je 1986. ispala u osmini finala od Francuske (0-2).



Argentina se 1990. godine približila obrani naslova stigavši do finala, ali SR Njemačka je bila jača sa 1-0, četiri godine potom Nijemce su u pokušaju obrane naslova u četvrtfinalu zaustavili Bugari (2-1), dok su Brazilci u Francuskoj 1998. stigli do finala u kojem su ih deklasirali domaćini Francuzi (3-0).



Francuska je na SP 2002. postala prvi branitelj naslova koji je ispao u prvom krugu zauzevši posljednje mjesto u skupini, iza Danske, Senegala i Urugvaja.



Svjetski prvak iz 2002. Brazil je 2006. zaustavljen u četvrtfinalu od Francuske (0-1). Na tom SP-u slavila je Italija koja je četiri godine kasnije u Južnoj Koreji završila neslavno na posljednjem mjestu u skupini, iza Paragvaja, Slovačke i Novog Zelanda.



Svjetski prvak iz 2010. Španija je na zadnjem SP-u u Brazilu također zapela u skupini iza Holandije i Čilea.





(Hina)